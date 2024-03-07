"Десять лет назад в Сочи открылись XI Паралимпийские зимние игры. Они продемонстрировали всему миру силу духа и несгибаемую волю к победе российских атлетов с инвалидностью, позволили создать в городе общество равных возможностей и эталонную безбарьерную среду", — написал градоначальник в своем телеграм-канале в четверг.

Он напомнил, что 7 марта 2014 года в Сочи состоялось торжественное открытие XI Паралимпийских зимних игр.

"Развиваем в Сочи инклюзивный туризм. Ежегодно на отдых, реабилитацию и событийные мероприятия к нам приезжают не менее 50 тыс. людей с инвалидностью. Свыше полутысячи номеров в средствах размещения города соответствуют требованиям доступности. Значительно увеличим их число при реализации уже утверждённых инвестпроектов. Безбарьерная среда обеспечена на объектах турпоказа, экскурсионных маршрутах и пляжах", — подчеркнул Копайгородский.

По его словам, благодаря Паралимпиаде около 1,4 тыс. объектов курорта стали доступными для инвалидов.

Мэр Сочи отметил, что во всех районах обустраиваются пешеходные маршруты с учетом особенностей передвижения и рельефа местности. Появляются инклюзивные спортивные и детские площадки, открыта библиотека для слабовидящих. Кроме того, 70% городского общественного транспорта обеспечено необходимыми системами для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Всего в 2023 году Сочи посетили 7,6 млн туристов, это на 5,8% больше, чем годом ранее.