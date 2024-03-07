В частности, на день космонавтики 12 апреля намечен "аэрокосмический спуск".

"В этот день с горы поедут ребята в костюме космонавтов, инопланетян, поедут НЛО, космические корабли, мы выстроим их в орбитальные колонны, которые будут спускаться с горы. Более того, в этом году нас ждет большая коллаборация с Федерацией парашютного спорта, которая будет проводить часть своих соревнований на курорте Шерегеш и поучаствует в нашем аэрокосмическом спуске", — отметил Гирин.

В свою очередь, пресс-служба Федерации парашютного спорта России сообщила, что в этом году в Кузбассе во второй раз состоится Кубок Евро-Азиатской ассоциации парашютного спорта по параски (парашютно-горнолыжное двоеборье). Соревнования пройдут на двух площадках: аэродроме "Танай" и на горных склонах Таштагольского района (где и находится курорт Шерегеш).

Возможность выездной регистрации брака на горном склоне станет новинкой фестиваля GrelkaFest. Как сообщила в ходе пресс-конференции начальник отдела организационно-аналитической работы и статистики управления ЗАГС Кузбасса Ирина Концедалова, условием такой регистрации является подача заявления через Госуслуги в таштагольский орган ЗАГС в срок до 14 марта. "И тогда 14 апреля мы проведем регистрацию. Это будет настоящая регистрация, будет составлена запись акта о заключении брака и будет вручено свидетельство о регистрации брака", — отметила Концедалова. На этот же день, 14 апреля, намечен ставший уже традиционным горнолыжный спуск в свадебных нарядах. К участию в нём приглашаются как пары, которые уже давно в браке, так и те, кто только собирается пожениться.

По словам Гирина, в этом году запланированы ещё два (помимо "аэрокосмического") совершенно новых спуска: семейный в стиле "Family look" (16 апреля, на старт будут приглашаются райдеры в костюмах любимых персонажей из мультфильмов), 17 апреля пройдут "Лихие 90-е" — участников ждут на склоне в костюмах в стиле диско, в стиле 80-х или 90-х.

Также в программе фестиваля традиционные "карнавальный спуск", "спуск в купальниках" и "красная дорожка" (в смокингах и коктейльных платьях). Кроме того, запланированы "ночной спуск", "пижамный спуск" и "спуск как на работу" (в спецодежде или униформе своего предприятия, одежде спортклуба).

Гирин отметил, что концепция фестиваля в этом году базируется на трех "десятках". "Это значит, что гостей курорта ждут 10 креативных спусков, 10 open-air концертов и 10 вечеринок. У нас есть амбициозная задача заместить на территории РФ диснейленд для взрослых и сделать огромный парк развлечений, который будет радовать людей в течение 10 дней", — пояснил он.

Предполагается, что участниками фестиваля станут 40 тыс. туристов (в 2023 году на курорт в дни GrelkaFest приехали 35 тыс. гостей).