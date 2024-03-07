"Подписанные приказы станут еще одним подспорьем в нашем общем деле — развитии экологического туризма в нашей республике. (...) Туристическая деятельность на ООПТ может быть организована только с учетом особенностей территории и безопасности туризма. Новые правила позволяют туристам перемещаться только по специальным маршрутам, чтобы защитить заповедные территории", — написала Киселевич в своем телеграм-канале.

По ее словам, условия новой правовой базы также помогут привлечь инвестиции в развитие инфраструктуры заказников — обустроить территории беседками, гостевыми домами, визит-центрами.

"Принятые меры позволят обеспечить людям комфорт при посещении территорий для наблюдения за природой, изучения уникальных природных комплексов и объектов, а также сохранить экосистемы ООПТ", — добавила министр.