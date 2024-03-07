Как рассказали в пресс-службе туроператора FUN&SUN, максимальное количество заявок по акциям раннего бронирования пришлось на май, июнь и июль, также туристы приобретают туры и на август-сентябрь. Глубина продаж достигает ноября.

"По объемам бронирования в марте туры в Турцию в топе продаж, туристы предпочитают курорты Анатолийского побережья. В среднем собираются провести на отдыхе те же 9 ночей, как и годом ранее. А вот средний чек – ниже прошлогоднего на 10%, для тура на двоих он стартует от 230 тыс. рублей", — сообщили в компании.

В предстоящем сезоне оператор планирует летать в страну из 17 российских городов на самолетах "Уральских авиалиний", Red Wings, Corendon, Pegasus, Azur Air и Azimut. Из Москвы и Санкт-Петербург полетная программа заявлена в Анталью и Даламан, а также в Бодрум только из Москвы.

"Планируем расширение объемов перевозки в Бодрум и Даламан из регионов", — добавили в пресс-службе FUN&SUN.

В "Интуристе" раннее бронирование по Турции уже в три раза опережает показатели прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются недорогие отели 4* и 5* в поселках Окурджалар (Аланья) и Кызылыгач (Сиде, Магавгавт) и Богазкент (Белек).

"Некоторые отели снизили цены в валюте на 10-20%, часть оставили на уровне прошлого года. Повысили цены только самые востребованные объекты, которым позволяет это делать загрузка. Средний чек на человека равен примерно 100 тыс. рублей, средняя продолжительность поездки – 9 дней", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Как отметили в Anex, предварительные итоги раннего бронирования показывают высокую заинтересованность россиян в турецких курортах.

"Раннее бронирование в этом году началось раньше и идет активнее, чем в прошлом, так как к этому сезону отельеры по итогам работы с туроператорами предложили цены на 20% ниже прошлогодних. Конечно, Турция – лидер спроса, впрочем, как и все последние годы", — уточнили в компании.

Из курортов туристы чаще всего выбирают Сиде, Аланью, Белек, Кемер, многие останавливаются в отелях Антальи. На Эгейском побережье в лидерах спроса Бодрум, Мармарис, Фетхие и Кушадасы. Средний чек составляет порядка 300 тыс. рублей.

Генеральный директор турагентства "Инфотур" Роман Елагин согласен с коллегами – сезон в Турции в этом году начинается лучше прошлогоднего.

"Рост продаж по акциям раннего бронирования – в полтора раза к показателям аналогичного периода 2023 года, глубина достигает сентября. В прошлом году Турция сильно прогадала, слишком завысив стоимость отдыха, поэтому сейчас тарифы корректируются в сторону снижения. Думаю, цены снизились на 12-15%. В то же время в премиум сегменте такие отели, как Regnum, Maxx Royal, Cullinan по цене не сдвигаются", — сказал он.

По данным сети "Магазин горящих путевок", Турция в марте на первом месте и по продажам в турагентствах. Средний чек на двоих составляет 179 тыс. рублей. В первую пятерку входят также Египет, Россия, Таиланд и ОАЭ.

В прошлом году стоимость отдыха в Турции резко выросла из-за повышения цен местными отельерами и одновременного ослабления курса евро. В результате спрос на российском рынке к началу летнего сезона оказался ниже всех прогнозов. Во второй половине года благодаря снижению цен ситуация со спросом начала улучшаться. По итогам 2023 года Турцию посетило 6,3 млн российских туристов, что на 20% больше, чем годом ранее.