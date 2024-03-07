"Гости праздника получат возможность своими глазами увидеть растения засушливых регионов мира, которые прекрасно себя чувствуют среди долгой снежной зимы Кольского Заполярья в условиях закрытого грунта Ботанического сада", — информируют организаторы.

На фестивале можно будет не только прогуляться по оранжереям ПАБСИ, но и узнать от научных сотрудников об уходе за суккулентами в домашних условиях. Цветоводы-любители из Кировска и соседнего города Апатиты проведут кактус-кроссинг — обмен растениями, которые они вырастили самостоятельно. На арт-базаре ремесленники и художники представят сувениры и творческие работы.

Кроме того, под руководством художников гости фестиваля смогут создать тематические открытки, игольницу и собрать цветочные композиции с суккулентами — флорариумы.

Во время фестиваля научные сотрудники ПАБСИ Любовь Иванова, Екатерина Святковская и Надежда Тростенюк представят книгу "Северное цветоводство". В ней обобщен многолетний опыт сотрудников сада по выращиванию декоративных растений на Крайнем Севере.

ПАБСИ был создан в 1931 году. Он остается самым северным в России ботаническим садом. В оранжерее насчитывается 788 образцов 616 видов экзотических для климата Крайнего Севера растений. В питомниках на открытом грунте насчитывается 1,2 тыс. образцов 341 вида растений Мурманской области, а также более 3,2 тыс. образцов интродуцентов — растений, привезенных из других регионов.

Как научно-исследовательский институт ПАБСИ изучает арктические и горные экосистемы Мурманской области и Шпицбергена. Кроме того, экспедиционные работы охватывают Кавказ, Урал и Дальний Восток.