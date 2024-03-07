"Ввод в эксплуатацию терминала будет в первом квартале 2025 года", — сказал он председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, который в четверг вместе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым проинспектировали ход строительства.

На текущий момент, по информации хабаровского аэропорта, строительная готовность объекта превышает 65%.

"Для ВЭБ.РФ это уже второй проект по развитию аэропортовой инфраструктуры в Хабаровске. Ранее мы профинансировали строительство терминала для внутренних авиалиний. Уверен, что Хабаровск будет развиваться и как точка притяжения для гостей из стран АТР, и как транзитный авиаузел", — сказал Шувалов.

Как сообщил Кондратчик "Интерфаксу", вопрос финансирования проекта полностью решен.

"Общий объем инвестиций составит 6,1 млрд рублей. Проект реализуется при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, всего ВЭБ предоставит 3 млрд рублей, включая 1,5 млрд рублей льготного финансирования, выделяемого приоритетным инвестпроектам Дальнего Востока и Арктики. Выполненные работы полностью профинансированы за счет собственных средств АО "Хабаровский аэропорт" в размере 2,2 млрд рублей. И 800 млн рублей — это средства федерального бюджета на техническое оснащение пункта пропуска", — уточнил Кондратчик.

"У нас достаточно сжатые сроки, но в принципе есть опыт по первому терминалу, который был за полтора года построен. Все технологическое оборудование законтрактовано, многое из Китая, качество проверено в других российских аэропортах, в том числе в условиях Крайнего Севера", — сказал гендиректор.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Хабаровск" перенес ввод в эксплуатацию международного терминала с 2023 на 2025 год из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций.

Общий объем инвестиций в строительство объекта площадью 20,5 тыс. кв. м оценивался в 5,2 млрд рублей. Пропускная способность нового терминала позволит обслуживать до 1 млн пассажиров международных направлений в год. Терминал будет оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, шестью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа и 11 стойками регистрации.

Генеральным подрядчиком строительства является ООО "ЛимакМаращСтрой".

Новый терминал войдет в единый аэровокзальный комплекс и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала аэропорта (пока он обслуживает внутренние и международные авиалинии, а после ввода международного терминала в нем останутся только внутренние рейсы). Строительство действующего терминала было завершено в 2019 году.

Пассажиропоток аэропорта Хабаровска в 2023 году вырос на 17%, до 2,3 млн человек.

Оператором наземной деятельности аэропорта Хабаровска является АО "Хабаровский аэропорт". Компания-оператор находится под управлением ООО "УК Комакс" Константина Басюка. АО "Международный аэропорт Хабаровск" является оператором международного терминала, на 100% принадлежит АО "Хабаровский аэропорт".