"Для увеличения туристического потока и обмена опытом в сфере туризма намечено подписание соглашений о сотрудничестве в турсфере с министерством экономического развития Ростовской области и государственным комитетом Татарстана по туризму", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Как отметил руководитель Ингушетии, предполагается принятие необходимых мер для реализации совместных задач по развитию туризма, созданию новых брендовых маршрутов и привлечению туристического потока в регионы.

Власти трех субъектов планируют взаимодействовать в проведении ознакомительных туров для представителей туристской индустрии и СМИ в республику, оказании информационной поддержки мероприятий и различных проектов, проводимых на туристических объектах.

По мнению главы региона, участие республики в Международных выставочных мероприятиях способствует формированию положительного имиджа региона, повышению узнаваемости и увеличению турпотока иностранных туристов в регион.

Как уточнили агентству в пресс-службе руководителя субъекта, на выставке которая будет проходить в Москве с 19 по 21 марта, Ингушетия презентует уникальные изделия из рыбьей кожи, сувенирную продукцию, минеральную вода, горный мед и фрукты, выращиваемые по интенсивной итальянской технологии.

Будут также продемонстрированы видеофильмы о туризме и культуре, а также для посетителей стенда будет представлена возможность подобрать тур и запланировать отдых в горах, будут проведены различные акции и лотереи.