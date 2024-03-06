"К 2030 году число турпоездок может увеличиться в два раза с учетом новых регионов, а значит вырастет пассажирский трафик и на железных дорогах, и на автомобильных дорогах. Но, конечно, две трети туристов приезжают сюда авиационным транспортом, поэтому крайне важный сейчас проект — это реконструкция аэропорта в Сочи. Минтранс и Росавиация нашли решение, чтобы сокращение потока при выполнении строительных работ было минимальным", — сказал он на совещании по вопросам развития Азово-Черноморского региона.

Министр добавил, что спрос на поездки потребует наращивания номерного фонда, к 2030 году.

"Чтобы добиться тех цифр, которые обозначены как цель, нужно ввести 90 тысяч номеров дополнительно. И уже сейчас регионы 82 тысячи номеров в своих программах заявляют. При этом активно идут программы поддержки, по программе льготного кредитования уже строится 17 крупных отелей на 6 тысяч номеров", — сказал он.

По словам Решетникова, сейчас завершается новый этап отбора заявок по 24 проектам еще на 7 тысяч номеров.