"Мы взяли девять регионов как один макрорегион и там посмотрели все градостроительное, транспортное, экономическое развитие (...). По сути это элемент мастер-плана, по которому можно дальше работать аж с перспективой до 2036 года", — сказал Хуснуллин на совещании по развитию Юга России и Приазовья в режиме видеоконференции.

По его словам, в девяти регионах, среди которых четыре новых, определены 12 основных агломераций, 28 крупнейших значимых городов, опорные пункты, 105 точек роста, 66 площадок под комплексное развитие территорий. Хуснуллин уточнил, что в этих населенных пунктах проживают 10 млн человек и 14 млн в год приезжает туристов.

Кроме того, градпотенциал этих регионов вырастет почти до 100 млн кв.м, подчеркнул Хуснуллин. Также найдены тысячи гектаров неиспользованных земель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что градпотенциал Юга России на 2030 год превышает 74 млн кв.м. По его словам, развитие дорожной инфраструктуры влияет и на жилищное строительство. Так, в 2023 году в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Крыму и Севастополе ввели 13 млн кв.м жилья — это 12% от общего объема жилищного строительства в России.