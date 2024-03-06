Говоря о транспортной инфраструктуре, президент подчеркнул наличие узких мест на южном направлении. "Прежде всего, говорю о железной дороге. Эти узкие места сейчас тоже должны быть в поле нашего зрения. Железная дорога выполняет основную нагрузку по перевозке грузов. Железная дорога работает с повышенной нагрузкой, в том числе растет спрос бизнеса на перевозки в южные порты", — сказал он в среду на совещании по развитию Юга России и Приазовья.

"Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железных дорог в сторону Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении", — сказал Путин.

При этом он напомнил о необходимости сокращения времени в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья до 16 часов.