В частности, в этом году в КБР планируется строительство 25 зарядных станций. В настоящее время идет согласование мест размещения зарядок для электромобилей, говорится в сообщении.

Отмечается, что выбор мест для установки станций будет зависеть от туристического потока и плотности автомобильного движения.

Представители республиканских властей уже встретились с потенциальными инвесторами, предоставив им информацию о госпрограммах и субсидиях, которые выделяются для создания специализированных зарядных станций.

Проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта был запущен в ряде регионов России в 2022 году.