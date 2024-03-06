"Крайне важный сейчас проект — реконструкция аэропорта Сочи. Минтранс и Росавиация нашли решение, чтобы сокращение потока при выполнении строительных работ было минимальным, и по последней схеме составит около 2 млн пассажиров в год, а вначале предполагалось, что почти 6 млн (человек будет снижение — ИФ), но реконструкция крайне важна. РЖД предложат компенсирующие мероприятия, чтобы перевести выпадающий пассажиропоток. Ну и плюс к этому запланировано окончание реконструкции аэропорта Геленджика, и на очереди (реконструкция аэропортов — ИФ) Краснодара и Анапы", — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что спрос на туристические поездки на юг ежегодно будет возрастать, к 2030 году их число увеличится в два раза.

По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Сочи составил 13,913 млн человек (рост на 7,6% к уровню 2022 года).

Как сообщалось, аэропорт Сочи планирует построить новый терминал международных авиалиний, увеличив общую пропускную способность до 15 млн пассажиров в год. Общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты аэропорта планируются в размере более 20 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей будет вложено в терминал и привокзальную площадь.

Ранее директор по авиационной коммерции группы "Аэродинамика" Александр Никонов сообщал, что новый пассажирский терминал аэропорта Сочи может открыться к 2026 году.

Сочинский аэропорт был модернизирован в 2007-2013 годах к Олимпиаде-2014. Площадь аэровокзального комплекса выросла до 65 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили около 14 млрд рублей.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах России. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".