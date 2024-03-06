"Для жителей и гостей области сформирован единый календарь событий, который размещен на официальном туристическом портале Волгоградской области (Welcomevolgograd — ИФ)", — говорится в сообщении.

В частности, в мае в городе-герое Волгограде состоится аудиовизуальная патриотическая акция "Свет Великой Победы", в Светлогорском районе — татарский праздник "Сабантуй", в Кумылженском районе -"Красная горка на Кошав-горе" с казачьими обрядами празднования Пасхи и Красной горки.

В июне Волгограде пройдет третий молодежнвй фестиваль #ТриЧетыре, а в Дубовке на воде состоятся "Алые паруса на Волге".

В июле в Кумылженском районе пройдет фестиваль казачьей культуры "Золотой щит — казачий Спас".

В августе состоится Камышинский арбузный фестиваль "Зело отменный плод!", в Волжском — спортивный фестиваль "Ультра100", в Елани — фестиваль сыра с дегустацией продукции местного предприятия. Также в последний месяц лета запланирован праздник традиционной казачьей культуры "Слава Хопёрская" в Урюпинске.

В сентябре Среднеахтубинский район традиционно приглашает на гастрофестиваль "Ахтубинский помидор", а Дубовский район — на винный фестиваль "Дубовская лоза".

Помимо перечисленного запланирована большая концертная программа, посвященная 95-летию урожденной волгоградки композитора Александры Пахмутовой.

Как сообщалось, число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2023 году, выросло на 12%, до 1,7 млн человек.

По данным пресс-службы, Волгоградская область предлагает путешественникам 285 одно- и многодневных маршрутов (174 тура проходят по территориям районов региона; 40 маршрутов — патриотической направленности). В регионе функционируют 411 гостиниц и отелей разных категорий, а также более 2 тыс. кафе и ресторанов.