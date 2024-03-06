"Женщины, пришедшие 8-10 марта в одежде с леопардовым узором, проходят бесплатно. Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, брюки, юбка, шапка, шарф. Также важно, чтобы на гостье было не менее 2-х элементов одежды с леопардовым принтом. За исключением кигуруми или комбинезона – в данном случае может быть один элемент одежды", — говорится в сообщении.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, март – это начало весны, пробуждение природы.

"Самое время вспомнить о том, насколько редки многие крупные кошки. Дальневосточных леопардов осталось не более 120 в дикой природе, амурских тигров около 600. Мы приглашаем всех посмотреть на наших питомцев и самим почувствовать себя леопардами на день, замаскировавшись под них", — добавила она.

С 1 марта зоопарк перешел на весенний график работы с 9:00 до 18:00. Вход на территорию закрывается в 17:00.