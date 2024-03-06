"Инициатива разработана после обращения представителей гостиничного бизнеса и отраслевых объединений и позволит снизить нагрузку на бизнес и сократить риски финансовых трудностей, связанных с высокими штрафами, что особенно актуально для субъектов МСП. При этом снижение штрафов позволит добросовестным участникам рынка увеличить инвестиции в развитие и будет способствовать развитию кадрового потенциала", — пояснили в министерстве.

В Минэкономразвития отметили, что законопроект разработан в рамках дорожной карты трансформации делового климата в туризме. В основу легли собранные от представителей бизнеса предложения и инициативы, направленные на устранение излишних требований законодательства.

Минэкономразвития разработал законопроект, согласно которому отельерам могут значительно снизить размер штрафов за нарушение сроков информирования о гостях. Так, в случае первого нарушения последует предупреждение, повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 10 тыс. рублей. Нарушение сроков предоставления сведений более чем на 10 дней влечет наложение административного штрафа в размере 25 тыс. рублей.

В настоящее время, если несвоевременно поставить или снять с учета иностранного гражданина, должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 400 до 500 тыс. рублей. За нарушение правил регистрации гражданина РФ предусмотрен штраф: для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 250 до 750 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составит для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 800 тыс. рублей.