"В апреле начнем работы по организации пешеходной зоны в Ростове Великом. Полностью освободим от транспорта почти 1,5 км улиц в историческом центре города. Создадим здесь все условия для комфортных и безопасных прогулок, благоустроим пространство: тротуары выложим плиткой, уберем под землю провода и коммуникации, параллельно начнем ремонт фасадов", — написал Евраев, добавив, что подрядчик должен сохранить особенную атмосферу исторических улиц.

По словам губернатора, на реализацию этого проекта направят около 400 млн рублей.

Пешеходные зоны создадут также в Ярославле, Переславле, Мышкине и Угличе.