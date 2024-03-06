"В самый весенний праздник на курорте пройдут соревнования по горным лыжам и сноуборду. Принять участие в них могут все желающие. Им предстоит совершить скоростной спуск по специально-подготовленной трассе "Ювента" в Горной Олимпийской деревне", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стартовая зона находится близ аттракциона родельбан.

"Победителей определят по лучшему времени двух попыток. Победители получат призы от курорта и партнеров. Рядом со стартовой зоной в течение всего дня будет работать открытая площадка с активностями", — отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что несмотря на то, что соревнования посвящены празднику 8 марта, принять участие в них могут также и мужчины

Начало праздничных соревнований — в 10:00.