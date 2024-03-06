"В этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней и уже открыта на летние поезда. Билеты доступны на все поезда "Таврия", после корректировки расписания в продажу поступят и билеты из Крыма в Санкт-Петербург и обратно на определенные даты", — говорится в сообщении.

Как отметил глава министерства Вадим Волченко, возможность бронирования железнодорожного транспорта за 90 дней – важная мера в преддверии высокого курортного сезона.

"Бронирование отдыха россиянами на крымском побережье на данный момент значительно превышает объемы прошлого года, глубина бронирования также выросла и достигает сентября", — сказал он.

По словам гендиректора АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Александра Ганова, в этом году запущено больше ежедневных поездов из Москвы. Ежедневным, в частности, стал поезд Москва — Евпатория.