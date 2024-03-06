По маршруту Сочи — Ташкент — Сочи полеты стартуют с 1 апреля и будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 3 часа 40 минут. Начало полетов в направлении Сочи — Наманган — Сочи запланировано на 6 апреля, рейсы будут выполняться по субботам. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

Кроме того, с 25 мая возобновятся рейсы по маршруту Сочи — Бишкек (Киргизия), полеты будут осуществляться один раз в неделю — по субботам.

Как сообщалось, с 6 апреля "Уральские авиалинии" начнут летать по маршруту Сочи — Дубай — Сочи.

Все перелеты будут выполняться на среднемагистральных лайнерах Airbus A320 в компоновке 162 пассажирских кресла.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день авиакомпания "Уральские авиалинии" из Сочи выполняет свою полетную программу по 9 направлениям: 6 внутренних (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Челябинск, Самара, Казань) и 3 международных (Душанбе, Ош, Ереван).

Рейсы из аэропорта Сочи в Наманган выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways, в Ташкент — Uzbekistan Airways и "Азимут", в Дубай — "Россия", "Азимут" и Red Wings.