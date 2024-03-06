Праздничное мероприятие состоится 7 марта. В этот день запланирован большой концерт, конкурсы с призами, а также мастер-класс по живописи, говорится в сообщении.

Гостьям праздника вместе с поздравлениями вручат тюльпаны и пригласят на праздничный фуршет.

Кроме того, запланирована детская развлекательная программа с аниматорами.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.