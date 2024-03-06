"Мы в этом году начнем реставрационные работы по поварне. Объявлен конкурс на проведение работ на сумму 400 млн рублей. Несколько лет назад монастырь попросил нас передать ряд объектов, в частности, так называемое, духовное училище. У нас там находился отдел учета и хранения. Мы сможем это сделать, когда подготовим другие помещения. Для этого мы решили привести в порядок здание поварни XVI века", — сказал Шаромазов.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по реставрации надвратных церквей казенной палаты в Ферапонтовом монастыре.

Кроме того, в планах музея-заповедника отреставрировать стены монастыря XVI века со стороны озера. "Это сложные инженерные работы. Пока нет решения по выделению средств. Но проектные работы все проведены", — отметил гендиректор.

Он подчеркнул, что особенность собрания музея — экспонирование икон и иконостасных комплексов в том месте, для которого они создавались. "В этом году мы откроем после реставрации иконостас Церкви преображения 1595 года, в планах у нас показать иконостас церкви Эпифания Кипрского 1645 года", — сказал он.

Говоря о выставках к столетию учреждения, Шаромазов выделил экспозицию, которая включает в себя вещи из коллекции иеромонаха Кирилло-Белозерского монастыря Антония (Сорункова). Он в начале XX века задумался о сохранении истории обители и собрал более 600 предметов. В настоящее время собрание монаха хранится в Российском этнографическом музее.

"Мы впервые привезли сюда предметы, которые входили в состав этой коллекции и впервые показали документы и фотографии", — отметил глава учреждения.

В этом году гостей заповедника также ожидает выставка картин русских художников XVIII-XIX веков из Пермской художественной галереи — это полотна Шишкина, Репина, Айвазовского, Верещагина и др.

По информации Шаромазова, существует проект электронной реконструкции библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря. "Планируется отсканировать рукописные книги. По крайней мере, над книгами XV века уже работа ведется", — сказал он.

Кирилло-Белозерский музей-заповедник объединяет ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, церкви Ильи Пророка на Цыпинском и Саминском погостах. На территории учреждения находится самый старый точно датированный памятник русского деревянного зодчества Церковь ризоположения 1485 года. Ансамбль Ферапонтова монастыря с фресками Дионисия включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.