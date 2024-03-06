"Изначально предполагалось, что открытие Олимпийских игр в Париже на берегах Сены смогут посмотреть до 600 тыс. человек. Согласно заявлению министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, количество зрителей будет сокращено до 326 тыс. – 104 тыс. человек на нижних трибунах и 222 тыс. на верхних", — пишет издание.

Как отмечает газета, сокращение количества зрителей связано с обеспечением безопасности всех участников и гостей церемонии. Бесплатные приглашения самостоятельно оформить не получится, как это было раньше. Они будут распространяться по квотам от учреждений, принимающих участие в организации Олимпийских игр. Стоимость платных билетов на церемонию открытия достигает 2,7 тыс. евро.

"Мы ожидаем, что партнеры летних ОИ-2024 будут выбирать людей, которые не угрожают безопасности и бесперебойному проведению церемонии", — уточнил министр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия Игр должна состояться на реке Сена, по которой национальные команды проплывут через центр Парижа на судах. В ходе 6-километрового парада по Сене пройдут 180 судов, на 94 из которых разместятся спортсмены. Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября.