"Нам не хватает малость: разрешить туристическим автобусам ездить по выделенным полосам. Так туристы смогут оперативнее добираться в прекраснейшие уголки Москвы", — сказала она, выступая на церемонии награждения удостоенных звания "Почетный работник туризма города Москвы".

Ломидзе поблагодарила мэра столицы за преображение города, благодаря которому в 2023 году турпоток в Москву составил рекордные 24,5 млн.

"Город стал интересен как российским туристам, так и иностранным", — добавила она.

В настоящее время выделенными полосами могут пользоваться только общественный транспорт и такси.