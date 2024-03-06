"В этом году бронирования Крыма у нас втрое больше, чем год назад. Связываем это с тем, что за последние два года существенно увеличились цены в Сочи. В России, как известно, небольшое количество регионов предлагают пляжный отдых. Поэтому при достаточно дорогом Сочи Крым выглядит в данный момент намного привлекательнее. И, естественно, это достаточно большой стимул для путешествий", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что бронирования растут, несмотря на закрытый аэропорт, — туристы планируют поездки на автомобилях и железнодорожном транспорте.

"По нашим данным, самый популярный способ добраться до полуострова — личный автомобиль, его выбирают до 70% туристов. Следующий по популярности – железная дорога. К сожалению, транспортная доступность Крыма сейчас ограничена из-за закрытого аэропорта в Симферополе, а если бы он работал, то продажи бы были еще лучше. Тем не менее отсутствие функционирующего аэропорта не стало останавливающим фактором. Также, туристов волнуют и вопросы безопасности", — добавил глава "Интуриста".

По его словам, ранние бронирования летних туров в этом году выросли не только в Крыму, но и на других традиционных направлениях.

"Действительно ситуация значительно лучше прошлого года. Мы считаем, что сезон в Крыму состоится судя по тому темпу, который сейчас набрало раннее бронирование. Растут и другие внутренние направления – лидер продаж Краснодарский край, бронирования в 2,5 раза выше прошлогодних, такой же результат у экскурсионных туров в Москву и Санкт-Петербург. В 5 раз выросли бронирования в Дагестан. Такой же рост показывает выездное, но не менее доступное, чем внутренние направления – Абхазия. Но и Крым в этом году не отстает. При сохранении таких высоких темпов бронирования направление вполне может приблизиться к допандемийным показателям по количеству туристов", — пояснил Мусихин.

"В целом мы видим тенденцию, что все больше и больше туристов начинают пользоваться ранним бронированием на внутреннем рынке. То есть бронировать свой отдых в России заранее. Как раньше покупали в январе Турцию, так теперь бронируют с такой же высокой глубиной и Сочи, и Крым, и Дагестан. Почему это происходит? Потому что сейчас ниже цены по раннему бронированию и потому что люди знают, что в мае номеров в самых востребованных отелях может не остаться", — добавил он.

Эксперт напомнил, что акции раннего бронирования у туроператоров завершатся в конце марта.

По данным властей Крыма, в 2023 году его посетили 5,2 млн туристов, что на 20% меньше, чем годом ранее. В 2019 году турпоток составил 7,4 млн.

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