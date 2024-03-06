Количество обслуживаемых рейсов в январе-феврале 2024 года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в телеграм-канале аэропорта, в феврале текущего года пассажиропоток составил 158,848 тыс. человек, что на 8,3% больше февраля 2023 года, было выполнено 1,16 тыс. рейсов.

Самыми популярными внутренними направлениями в феврале стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань, Минеральные воды, из международных — Дубай, Стамбул, Баку, Джидда и Шарджа.

Лидерами по авиаперевозкам в феврале стали авиакомпании "Победа", "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии", Red Wings.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2023 году увеличился на 11,6% по сравнению с 2022 годом — до 2,8 млн человек.