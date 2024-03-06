Полеты по маршруту Иркутск – Манила (Филиппины) будут выполняться по средам на лайнерах Sukhoi Superjet 100 с технической посадкой в Шицзячжуане (КНР) для дозаправки, без высадки пассажиров из самолета. Время в пути составит 8 часов 20 минут. Обратный рейс будет вылетать в четверг.

"Сейчас из Иркутска можно улететь по 20 заграничным направлениям. В список наиболее популярных входят Бангкок, Ош, Пхукет, Бишкек и Ташкент. Всего с начала года из нашего аэропорта за границу отправились более 137,2 тыс. пассажиров", — цитирует пресс-служба коммерческого директора аэропорта Иркутска Анатолия Верхотурцева.