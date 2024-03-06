"Правительством Крыма принято решение о продлении для предпринимателей безвозмездного пользования пляжами до 1 марта 2025 года для благоустройства и размещения объектов пляжной инфраструктуры", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что также на год продлевается действие паспортов пляжей, полученных в 2022 и 2023 годах. Глава Крыма пояснил, что эта мера вводится для снижения административной нагрузки на бизнес.

"Договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты", — добавил Аксенов.

Впервые решение о бесплатном пользовании пляжами в качестве меры поддержки бизнеса было принято в Крыму в феврале 2023 года.