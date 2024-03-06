"К сожалению, мы наблюдаем повышение цен во многих сегментах. Общее подорожание примерно 15%. Это не то, чтобы новый тренд, некоторый рост происходит из года в год, негативно для рынка, когда получаются резкие скачки. В этом году они возможны для экскурсионных туров, так как гостиницы в среднем подорожали на 10−15%, музеи, объекты показа – на 5-7%, а транспортная составляющая в виде автобусов и микроавтобусов дорожает очень существенно. Те прайсы, которые мы получаем, выше на 30-40%, чем годом ранее", — сказал он.

По словам эксперта, причин подорожания транспорта много.

"Причин много, это дефицит больших автобусов, которые используются именно для заказной туристической перевозки, и трехкратное увеличение утилизационного сбора, которое транспортники получили в прошлом году, периодически наблюдается нехватка водителей. Это все сказывается на цене транспортной составляющей, что неизбежно отразится прежде всего на стоимости экскурсионных туров, в том числе в Москве и Петербурге", — пояснил Мусихин.

Он добавил, что несмотря на рост цен средний чек по экскурсионным турам может остаться на прошлогоднем уровне, так как туристы для экономии будут сокращать продолжительность туров, насыщенность экскурсионной программы и уровень отелей для размещения.

"Как правило, наши туристы не готовы платить больше. Они пожертвуют либо продолжительностью туров, либо качеством. То есть, если раньше ездили в отели 4+-5*, они были доступны в постпандемийный период, то тут будет снижение категорийности до 3-4*, чтобы выйти на приемлемые цены. В итоге средняя стоимость тура скорее всего изменится незначительно", — сказал глава "Интуриста".

По данным правительства, россияне в 2023 году совершили около 80 млн туристических поездок по стране.

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