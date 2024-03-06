"В это время экскурсии будут проходить по маршруту "Заповедник — Флигель Кузминских". Для самостоятельного осмотра заповедника посетители могут воспользоваться аудиогидом, в котором о значимых местах на яснополянской карте рассказывает потомок писателя Владимир Толстой", — говорится в сообщении.

В течение десяти дней специалисты музея будут проводить влажную уборку помещений, обеспыливать поверхности и предметы, мыть окна и выставлять на лето вторые рамы, профилактически обрабатывать комнаты от жука-точильщика.

Кроме того, в эти дни музей приглашает специалистов, которые проводят осмотр коллекций и дают рекомендации по их хранению и реставрации.

"Благодаря этой работе музей-усадьба "Ясная Поляна" и спустя столетие после своего открытия принимает посетителей. Любой человек может увидеть изнутри дом, каждая деталь которого хранит в себе память о создателе "Войны и мира" и "Анны Карениной"", — отмечает хранитель Дома Толстого Надежда Переверзева.

Дом писателя закрывается дважды в год для посетителей для проведения в нем профилактических работ.

"Наша задача — сохранить Дом в том виде, в котором он был при Льве Толстом", — добавили в пресс-службе.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.