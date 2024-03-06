В 2024 году Пахмутова отметит свое 95-летие.

"Александра Николаевна — по-настоящему национальное достояние и гордость всего нашего Отечества. Предлагаю создать здесь, на малой родине легендарного композитора творческий центр-музей Александры Пахмутовой, учредить ежегодную региональную премию и стипендию ее имени в области музыкального искусства, а также ежегодно проводить в Волгоградской области музыкальный фестиваль Александры Пахмутовой", — приводят в сообщении слова Бочарова.

Кроме того, глава региона предложил присвоить имя композитора создаваемому в Волгограде культурно-образовательному центру.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в посёлке Бекетовка Нижне-Волжского края (в настоящее время Кировский район Волгограда). Советский и российский композитор, пианистка, автор песен. Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР. Автор музыки более чем к 400 песен.