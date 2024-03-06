"Общая протяженность горнолыжных трасс в России составляет 1,3 тыс. км, из них 12% приходятся на горный кластер Сочи. В перспективе ближайших десять лет показатель может увеличиться в полтора раза — до 2 тыс. км", — говорится в прогнозе.

Кроме того, увеличится номерной фонд — на 35 тыс. Сейчас на крупнейших курортах — 9,3 тыс. номеров.

"Улучшение инфраструктуры и разнообразие предложения привлекут больше посетителей, что будет способствовать росту туристической индустрии страны и экономическому развитию регионов, в которых расположены горнолыжные курорты", — подчеркнула партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова.

В феврале 2024 года стало известно, что правительство России направит 1 млрд рублей на развитие горнолыжных курортов. "Средства пойдут на субсидирование программы льготного кредитования инвесторов, которые реализуют проекты по созданию инфраструктуры горнолыжных курортов. Речь идет о развитии крупных курортов, рассчитанных на не менее чем 500 тыс. посетителей в год. Этого показателя необходимо достичь через два года после ввода объекта в эксплуатацию", — сообщал телеграм-канал правительства.

Средства можно использовать на строительство новых объектов, модернизацию канатных дорог, оборудование трасс, закупку необходимой техники и другие работы.