Вылеты будут осуществляться на A319 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. В весенне-летнем сезоне принимать пассажиров авиакомпании будет новый китайский аэропорт Дасин, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, с середины мая авиакомпания планирует возобновить полеты из Екатеринбурга в Харбин.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" сообщали, что авиакомпания планирует запустить прямые регулярные рейсы в Китай и из других городов РФ.

В настоящее время за рубеж авиакомпания летает в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию, Армению и Узбекистан.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" заметно расширили полетную программу за рубеж после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 самолетов Airbus с группой AerCap.

До пандемии коронавируса "Уральские авиалинии" летали из Екатеринбурга и Владивостока в Пекин, из Екатеринбурга, Владивостока и Красноярска в Харбин, а также из Екатеринбурга в китайские Сиань и Ордос.