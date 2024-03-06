Как считает глава комитета РСТ по правовым вопросам и основатель юридической компании "Персона Грата" Георгий Мохов, законопроект не должен распространяться на туристов.

"Если и вводить такого рода сбор, то он должен касаться только трудовой миграции. То есть дифференцироваться по цели посещения и не касаться въезда с целью туризма", — сказал он.

Генеральный директор принимающего туроператора "Тари-Тур", член правления РСТ Марина Левченко также считает необходимым разделение иностранного потока на туристов и мигрантов.

"Надеюсь, в процессе обсуждения законопроекта будут четко разделены понятия "туристы" и "мигранты", которые въезжают в Россию без виз, а таких действительно много. Если этот законопроект будет приниматься, нужно сделать так, чтобы не пострадали те туристы, которые могут въезжать по безвизовым спискам в Россию – это Китай, Иран и, как предполагается, Индия", — уточнила Левченко.

По ее словам, введение такого сбора может негативно сказаться на иностранном турпотоке в Россию.

"Законы с такими формулировками требуют разъяснения, что они касаются работы с мигрантами. Если сбор будет установлен для всех въезжающих в Россию, работа туристического сообщества, которое занимается въездным туризмом, будет осложнена, потому что любое ограничение работает против нас", — подчеркнула эксперт.

Левченко отметила, что многие страны, напротив, отменяют визы и сборы для иностранных путешественников, что приводит к росту въездного турпотока.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому со всех иностранцев, пересекающих границу РФ без визы, предлагается взимать въездной сбор. Исключение составляют транзитные пассажиры. Сбор позволит сэкономить бюджетные средства в случае депортации иностранного гражданина и снизить уровень преступности.

В настоящее время депортация иностранца, прибывающего в Россию в рамках безвизового въезда, осуществляется либо за счет самого гражданина, либо за счет принимающей стороны. Если эти пункты не соблюдены, то депортация проводится за счет средств федерального бюджета.