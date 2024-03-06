"Федеральный девелопер "Неометрия" заключил контракт с гостиничным оператором Cosmos Hotel Group на управление пятизвездочным отелем в Геленджике. Строительство комплекса стартует в 2025 году, полная реализация — через четыре года. Отель рассчитан более чем на 1 тыс. номеров различных категорий вместимостью свыше 1,7 тыс. гостей", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что объем инвестиций в проект превысит 22 млрд рублей, площадь застройки — 16 га.

Отель будет состоять из корпусов от одного до четырех этажей и отдельно стоящих коттеджей. На его территории предусмотрены комплекс бассейнов, спортивные и детские площадки, теннисные корты, сеть прогулочных дорожек и зоны отдыха, добавили в "Неометрии".