Компания уточняет, что рейс выполняется два раза в неделю — по вторникам и пятницам/субботам. Во вторник вылет из Минеральных Вод — в 08:30, посадка в Ханты-Мансийске — в 14:35; в обратном направлении вылет — в 15:35, посадка в Минеральных Водах — в 18:00. В пятницу вылет из Минеральных Вод осуществляется в 21:40, посадка в Ханты-Мансийске — в 03:45 субботы, вылет из Ханты-Мансийска — в 04:45, посадка в Минеральных Водах — в 07:10 субботы. Для каждого аэропорта указано местное время.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, сейчас прямых рейсов по этому маршруту не выполняет ни одна авиакомпания.