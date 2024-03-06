"Помимо повышения цен, стоимость билетов для иностранных гостей теперь будут определяться в евро, а оплата будет производиться по ежедневному обменному курсу. Скидка в 20% для туристических групп сохраняется", — говорится в сообщении.

Как считают в компании "Интурист", повышение цен будет особенно чувствительно для самостоятельных туристов, посещающих Турцию.

"Для тех, кто выбирает групповые поездки, повышение стоимости будет менее заметным, так как у туроператоров специальные цены и групповые тарифы на билеты. В Стамбуле экскурсионный групповой тур оказывается однозначно выгоднее, чем когда туристы берут билеты отдельно в каждый музей. К тому же туристам не надо стоять в очереди – они проходят по общему билету", — сообщила директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

По ее словам, полноценные экскурсионные туры по Турции, прежде всего, в Стамбул, покупают 10% отправляющихся в страну туристов. Те, кто едет ради пляжного отдыха, тоже покупают экскурсии, но оплачивают их на месте.

Руководитель направления компании "Ванд Тревел" Татьяна Маркова называет рост цен чувствительным.

"Мы будем обсуждать вопрос с партнерами и стараться, чтобы это не сказалось на стоимости экскурсионного пакета в Турцию. Спрос на познавательные поездки устойчивый, у нас примерно 50 на 50 продаются туры в Стамбул и более длительные программы по всей стране "По следам великих цивилизаций". Одна из наиболее востребованных программ в Стамбул – на цветение тюльпанов в начале апреля", — рассказала она.

Как отмечают в РСТ, самые посещаемые достопримечательности Турции – главный дворец Османской империи Топкапы и храм Айя-София в Стамбуле, а также древний город Эфес, расположенный на западе страны недалеко от Измира. С прошлого года стоимость посещения Топкапы выросла с 27 до 48 евро, Галатской башни — с 17 до 30, Эфеса – с 20 до 40, древнего города Иераполиса (Памуккале) – с 20 до 30. Гёреме в Каппадокии подорожал с 15 до 20 евро, входной билет к руинам Трои теперь обойдется в 27 евро вместо 10, то есть почти втрое дороже. Вход в храм Айя-София в Стамбуле с начала этого года перестал быть бесплатным — теперь иностранные туристы должны платить за вход 25 евро.

"Эксперты связывают подорожание входных билетов в музеи, прежде всего, с падением лиры. В прошлом году инфляция в Турции приблизилась к 60%. Правда, по данным международных агрегаторов билетов GetYourGuide и TicketLens, с 2019 по 2023 год цены на посещение достопримечательностей выросли во всем мире в среднем на 18%. При этом в отдельных случаях скачок цен был гораздо более резким, чем в среднем по миру. Например, посещение знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае с гурме-обедом и трансфером за последние четыре года подорожало в 2,5 раза – с $344 в 2019 году до $873 в 2023. Колесо обозрения "Лондонский глаз" подорожало на 59%", — говорится в сообщении.

Турция по данным исследования оказалась направлением, где зафиксирован наиболее значительный рост цен, он составил в среднем 35%, или плюс $31, в 2023 году по сравнению с 2019. И это по данным на середину 2023 года, то есть без учета последнего подорожания.