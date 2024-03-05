"Мы в инициативном порядке с коллегами из Джейрахского музея- заповедника Ингушетии отобрали 28 проб на четырех объектах, в том числе на храмах Альби-Ерды, Тхаба-Ерды, в настоящее время момент идут исследования, есть предварительные данные", — сказал Марзаганов.

Как отметил ученый, в результате комплексного анализа найдена активная минеральная добавка, которая дает упрочнение. Она в той или иной мере присутствует в разных растворах ингушских памятников.

"Сейчас пытаемся определить, когда эта добавка была внесена в раствор, или это было сделано во время обжига извести, или она вошла в его состав в период приготовления смеси. Нужно понимать, как действует раствор. Он имеет так называемый краткосрочный эффект от набора прочности, когда только башня была построена", — отметил Марзаганов.

По мнению исследователя, важно, чтоб в начальный период времени структура раствора была такая, чтоб сохраняла кладку, потому что одна из главных ее функций — защитная. Эта защитная функция имеет крайне важное значение, чтобы не было проветривания и сам раствор не выветривался, герметично закрывался этот слой.

В начале раствор должен иметь модуль упругости для взаимодействия с камнем, чтобы не было трещин и разрывов.

Он считает, что восстановление рецепта древнего раствора не только внутриингушская, но и общекавказская работа, налажено взаимодействие с грузинскими специалистами. Этот вопрос решается в межрегиональном порядке. Есть специалисты и за рубежом, которые готовы помочь. В основе того , что строилось в мире вплоть до 19 века, лежал известковый раствор. Поэтому проблема носит глобальный характер.

Группа исследователей до конца весны планирует начать натурные испытания на башенных комплексах. Во взаимодействии с музеем — заповедником республики выберут объекты, на которых будут начеканивать пробные швы, вести наблюдения.

Ранее сообщалось, что в регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет, в том числе древний христианский храм Тхаба-Ерды, где в этом году обнаружены следы неизвестных древних поселений и крупный некрополь.

Для этого исследователи задались целью восстановить рецепт древнего раствора, использовавшегося в реставрации каменных памятников. За два-три года власти Ингушетии проведут инвентаризацию всех башен и склепов в горах.