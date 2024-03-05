"Народная одежда — своеобразная летопись исторического развития народа, концентрированное выражение его представления о прекрасном. Выставка посвящена основному элементу северного русского традиционного костюма — сарафану", — говорится в сообщении.

Среди экспонатов — сарафаны ХVII-XIX веков из коллекции "Ткани" Архангельского краеведческого музея. Каждый из предметов отражает особенности географической среды, уровня экономического и культурного развития края, социального положения, религиозных и эстетических воззрений северного крестьянства.

"Понятие "национальный или традиционный костюм" для нашего современника чаще всего связано с мужской рубашкой — косовороткой, — и рубашечно-сарафанным комплексом женской одежды. Главная идея выставки — показать сарафан вне комплекса, как полностью самостоятельный объект экспонирования, демонстрируя его видовые и конструктивные особенности", — отмечает пресс-служба.

Предметы для выставки также предоставили Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Государственный академический Северный русский народный хор и другие учреждения.

Экспозиция будет работать до конца января 2025 года.