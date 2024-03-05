«Северная Корея — одна из стран, где существует только организованный туризм. Самостоятельный въезд и перемещения иностранцев по стране запрещены, поэтому за каждым путешественником закрепляется гид. Впервые российские туристы смогут ознакомиться с различными видами отдыха и взаимодействия с КНДР, интересными маршрутами, ее гастрономическими особенностями», — говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Как отметил представитель лицензированной правительством Северной Кореи компании «Проект Пхеньян», страна может привлечь россиян пляжным и горным отдыхом.

По его словам, сейчас основная задача заключается в разрушении стереотипов в отношении Северной Кореи, желании показать открытую для туристов республику.

Добраться до Северной Кореи из России сейчас можно только специальными рейсами или самолетами Air Koryo из Владивостока.

В начале февраля на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее отправилась первая после пандемии коронавируса группа российских туристов.