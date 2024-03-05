По данным ведомства, в феврале Анталью посетили 270,68 тыс. туристов. Первое место по турпотоку заняла Германия, откуда приехали 58,2 тыс. путешественников. Второе место заняла Россия с 48,94 тыс. туристов, это на 18,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Великобритания (37,45 тыс.)

В первую десятку также вошли Польша, Нидерланды, Казахстан, Украина, Дания, Австрия и Бельгия.

Согласно статистике ведомства, Россия стала лидером турпотока в Анталью за первые два месяца 2024 года. В январе-феврале провинцию посетили 106,3 тыс. российских туристов. На втором месте – Германия, откуда приехали 97,65 тыс. Замыкает тройку Великобритания с 55,38 тыс.

В феврале 2023 года Россия занимала первое место по турпотоку.