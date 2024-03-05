"А в 2025-2027 годах планируется его (причала — ИФ) строительство", — сказал Зайцев.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года в республике был введен первый капитальный речной причал — в Козьмодемьянске.

Как сообщалось, в планах Марий Эл, вошедшей в проект "Великий Волжский путь", — проектирование и строительство грузо-пассажирского причала "Йошкар-Ола" в селе Кокшайск, строительство пассажирских причалов в Юрино и в Волжске. Кроме того, планировалось проведение работ по берегоукреплению Волги в Звенигово, где также планируется построить пассажирский причал.

До строительства пристани в Козьмодемьянске в Марий Эл не было капитальных причалов, действующие убираются на зиму. Новый причал в Козьмодемьянске позволяет принимать пассажирские суда любого класса, включая круизные теплоходы.

Замок Шереметевых — дворцово-парковый ансамбль, расположенный в поселке Юрино Марий Эл, на берегу Волги. Является памятником архитектуры федерального значения и пользуется большой популярностью у туристов.

В 1812 году село Юрино купил богатый нижегородский помещик Василий Шереметев — внучатый племянник графа Шереметева, фельдмаршала Петра I. Основными строителями замка были его потомки — крупный землевладелец Василий Шереметев и его сын Петр. Строительство началось в 1874 году и завершилось в 1915 году. В замке почти 100 комнат, а общая площадь усадьбы с парком — более 45 гектаров.