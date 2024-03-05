"8-10 марта с 23:00 до 9:00 на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. Это нужно для строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента во вторник.

Интервалы движения будут увеличены до 1 часа в период до 7:30 утра, после — до 20 минут.

На Савеловском направлении часть поездов будет отменена, часть будет прибывать и отправляться только от Савеловского вокзала. Интервалы движения будут увеличены до 10 минут. У части поездов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении часть поездов будет отменена, часть будет прибывать и отправляться только от Белорусского вокзала и станции "Фили". Интервалы движения будут увеличены до 15 минут. У части поездов изменится набор остановок.

Движение Аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево также будет скорректировано. Часть поездов будет прибывать и отправляться Савеловского вокзала. Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусом №1195 от станции метро "Ховрино", который отправляется каждые 10 минут.

В ночь в указанные даты будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до "Филей".