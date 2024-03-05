«Консульские услуги, предоставляемые в посольстве в Москве, остаются малочисленными. Причиной являются ограничения на персонал нашего представительства, установленные правительством России. Конечно, мы бы хотели делать больше. Мы продолжаем обсуждать этот вопрос с российским правительством и, безусловно, будем искать возможности для возвращения ряда консульских услуг, в том числе по выдаче виз российским гражданам», — приводятся слова американского посла в России Линн Трейси.

Она отметила, что США остаются открытыми для россиян, и граждане могут получить визу в других странах.

«В ряде наших посольств, консульских отделах работают русскоговорящие сотрудники. На сайте посольства граждане, у которых есть возможность или необходимость поехать в США, могут найти дополнительную информацию», — уточнила Трейси.

Посольство США в Москве и консульства в Екатеринбурге и Владивостоке прекратили выдачу туристических, рабочих, студенческих и других неиммиграционных виз в 2021 году.