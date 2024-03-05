"Мы завершили первую важную часть работы: проведен полный комплекс технологических и биологических исследований, изучен очень подробно красочный слой и многие другие вещи, которые необходимы, чтобы подойти к главному этапу. На основании полученных результатов составлен реставрационный паспорт — главный документ, в соответствии с которым пройдет непосредственно сама реставрация", — сказала Манилова.

Результаты первого этапа, которые помогут определиться с безопасными для полотна методиками восстановления, представили во вторник на реставрационном совете.

По словам ведущего художника-реставратора Ольги Кленовой, к основной работе — с лицевой стороной картины — специалисты смогут перейти сразу после утверждения программы действий.

"Наша задача — вернуть картине авторский вид и звучание. Не будет такого яркого желтого цвета, который буквально создает фильтр, — неравномерного, с потеками", — поделилась Кленова.

На исследовательском этапе реставраторы сделали две рабочих пробы: очистили от лаков и тонировок небольшие кусочки в центральной части полотна. Они, во-первых, позволяют увидеть, как выглядел "Последний день Помпеи" после написания, а во-вторых, позволили подобрать материалы для работы.

"Лаки здесь разные: есть мягкие смоляные — верхние реставрационные (трижды картина покрывалась, находясь в Русском музее). Между ними по мере появления прорывов возникали тонировки и записи. Тонировки практически не видны и сделаны грамотно, в пределах утрат, а записи обычно шире, грубые. Подлежат удалению абсолютно все промежуточные записи и тонировки. Затем мы доходим до авторского слоя и работаем с ним, выравнивая и делая тоньше. Мы никогда не снимаем лак до конца, оставляем от авторского лака тонкую пленку", — описала процесс реставратор.

Она добавила, что расчистку полотна планируется завершить к началу-середине июня. Далее художники перейдут к процессу тонировки, который займет месяц. В августе картина будет сохнуть, а в сентябре ее покроют лаком. К октябрю произведение искусства доставят в Михаловский замок, где пройдет масштабная выставка к 225-летию со дня рождения Брюллова.

Изучая "Последний день Помпеи", реставраторы обнаружили, что Брюллов за шесть лет работы над картиной неоднократно переписывал детали.

"На этой картине практически все руки и ноги, контуры одежд, имеют небольшие корректировки. Это, например, напряжение мышц, изменение положения кистей рук — художник сделал это с тем, чтобы привнести большую напряженность, эмоциональность изображенным группам", — сообщила Кленова.

Впервые за 200 лет

Масштабное полотно Брюллова, работа над которым была завершена в 1833 году, никогда комплексно не реставрировали. Техническое восстановление проводили в 1995 году — и тогда эти работы, которые не коснулись непосредственно живописи, лишь позволили обеспечить сохранность шедевра, к тому моменту близкого к утрате.

"На нас лежит большая ответственность. Ее без всякой боязни слов можно назвать исторической, потому что как минимум в последующие 100 лет реставрацией картины можно будет не заниматься", — заявила журналистам гендиректор Русского музея.

Будет восстановлено не только живописное полотно, но и рама, установленная еще при Брюллове.

Посетители Русского музея получат возможность наблюдать за процессом: в зале № 86 корпуса Бенуа установят специальный прозрачный экран, который позволит вживую увидеть работу художников. Кроме того, по словам Маниловой, с апреля запустят специальные экскурсии в мастерскую.

Кроме того, специалисты Русского музея проведут серии мастер-классов для участников культурно-просветительского проекта ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга", цель которого — поддержать молодых специалистов в области культуры, искусства и реставрационного мастерства. Участники программы получают возможность сотрудничать с ведущими музеями страны и перенимать мастерство у старших коллег.