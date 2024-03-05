"Если говорить о навигации для маломерных судов, предполагаем, что в начале мая (откроется — ИФ). Дата зависит от погодных условий и ледохода, когда он начнется. В настоящее время мы видим постоянные оттепели. Насколько быстро лёд пройдет Неву, выйдет из Ладоги — это всё непредсказуемые условия", — сказал Присяжнюк.

По словам председателя комитета, в эту навигацию запланировано открытие пассажирского причала напротив Кремля в Новгородской области. Он станет финальной точкой туристического круизного маршрута "Из варяг в греки" по реке Волхов, который связывает Ленобласть и Великий Новгород.

"Причал уже полностью готов. Как только пройдет ледоход, последние штрихи будут внесены. В июне, думаю, что первый пароход причалит", — уточнил Присяжнюк.

Присяжнюк напомнил, что в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме власти Ленинградской, Новгородской областей и Карелии, а также представители ООО "Инфофлот" и ООО "Конт" заключили пятистороннее соглашение о возведении причалов для пассажирских судов. В рамках соглашения компания "Конт" намеревалась вложить 1 млрд рублей в строительство причалов, при этом получая плату с судоходных компаний за швартовку.

В настоящее время создано порядка 10 новых причалов, в том числе в Старой Ладоге, Невской Дубровке, Киришах, на острове Ореховый и у музея "Прорыв блокады Ленинграда". На текущий год намечен старт строительства ещё нескольких причалов. Средний срок строительства пассажирского причала — порядка полугода.

Кроме того, в настоящее время власти Ленобласти прорабатывают идею создания музейного комплекса на территории деревни Кобона, до которого посетители смогут добраться на больших круизных судах.

"Сложный объект, поскольку он отделен, так скажем, каналами от большой земли. Это осложнит строительство и эксплуатацию объекта в дальнейшем. Переговоры ведем активно с Минтрансом РФ, цена вопроса — порядка 2-3 млрд рублей. Вложения капитальные в строительство, но дноуглубление — недешевое удовольствие, плюс поддержание этого судового канала потребует значительного количества денег. Это средства, вероятно, из федерального бюджета, потому что региональный бюджет абсолютно точно с задачей не справится", — поделился Присяжнюк.

В свою очередь директор компании "Конт" Алексей Обрядин заявил о планах создания водной инфраструктуры в Карелии. В настоящее время компания работает в Ярославской, Вологодской и Ленинградкой областях, в Петербурге и т.д.

"У компании серьёзные намерения строить в Карелии. Сейчас есть проект в городе Сортавала. Он ожидает своего часа. Ждем строительства моста, который позволит перевозить туристов с острова, где будет расположен причал, в город Сортавала и дальше по всем красотам Карелии", — пояснил Обрядин.

В прошлом году навигация для маломерных судов на водоемах Ленобласти открылась 28 апреля, завершилась 14 ноября.