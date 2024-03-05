По внутрироссийским направлениям в январе было обслужено 410,1 тыс. пассажиров, что на 12,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На международных направлениях аэропорт обслужил 139,347 тыс. пассажиров, что на 36,5% больше по сравнению с январем 2023 года.

Ранее пресс-служба аэропорта сообщала, что в январе география полетов из "Кольцово" насчитывала 75 российских и зарубежных направлений.

Наиболее популярным туристическим направлением являлся Сочи (более 47,4 тыс. пассажиров), на втором месте — Дубай (более 17 тыс. пассажиров), затем Пхукет (15,9 тыс. пассажиров) и Минеральные воды (более 15,6 тыс. человек).

Как сообщалось, по итогам 2023 года "Кольцово" увеличил пассажиропоток на 26,4% — до 7,38 млн пассажиров.

"Кольцово", находящийся под управлением холдинга "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных аэропортов России по объему пассажиропотока.