"В настоящее время разрабатывается проект аэродромных сооружений и подъездной дороги", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, не раскрывается, каким образом решен вопрос об источнике финансирования строительства аэродромной инфраструктуры.

Согласно тексту опубликованного в конце января постановления регионального правительства об утверждении стратегии развития спортивно-туристического комплекса Шерегеш до 2035 года, предварительная стоимость строительства "аэродромных сооружений и инфраструктуры, аэронавигационных объектов управления воздушным движением (аэропорта в Шерегеше — ИФ) составляет 19,079 млрд рублей".

Строительство подъездной дороги к аэропорту в документе предварительно оценивается в 8 млрд рублей, в том числе 285,5 млн рублей — проектно-изыскательские работы.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года замгендиректора ООО "Новапорт Холдинг" (инвестор строительства терминального комплекса) Евгений Янкилевич оценивал объект в 10 млрд рублей.

В свою очередь представитель компании "Спектрум-Холдинг" (разрабатывает проект аэропортового комплекса в Шерегеше) Илья Рощупкин тогда сообщил, что протяженность взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 2,715 км. Это обеспечит обслуживание как самолетов западного производства — Boeing-737-800, Airbus A320, так и российских Superjet 100, МС-21, Ту-204. Запланирован также перрон на 6 стоянок и места стоянок для вертолетов всех типов, командно-диспетчерский пункт, аварийная станция.

Согласно продемонстрированной тогда презентации, пассажиропоток аэропорта в 2028 году должен составить более 150 тыс. человек, а в 2029 году — превысит 200 тыс. человек.

Сообщалось также, что в октябре 2023 года президент Владимир Путин поручил кабинету министров РФ и правительству Кемеровской области обеспечить начало строительства аэродромных сооружений аэропорта в срок до 2025 года.