Речь об этом шла на встрече губернатора Александра Гусева с председателем Совета Союза композиторов России, художественным руководителем Московской филармонии Александром Чайковским.

"Чайковский предложил губернатору провести в Воронеже фестиваль русской музыки, в который также может войти конкурс юных музыкантов им. В.А. Овчинникова. Предполагается, что фестиваль пройдет в первой половине мая 2025 года", — говорится в сообщении.

В ближайшее время будет создана рабочая группа по подготовке фестиваля.