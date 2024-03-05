По данным пресс-службы, только в минувшие выходные "Горный воздух" за один день посетили более 6,5 тыс. человек. Гости "Горного воздуха" с декабря прошлого года (с начала нынешнего горнолыжного сезона — ИФ) до конца февраля текущего года совершили более 1 млн проходов через турникеты.
В областном Минтуризма считают, что у "Горного воздуха" есть потенциал в ближайшие годы увеличить число посетителей в горнолыжный сезон более чем в два раза, с этой целью в Южно-Сахалинске строят дополнительные гостиницы, отмечает пресс-служба.
"Популярность "Горного воздуха" растет и уже в ближайшие 5 лет он может войти в число лучших горнолыжных курортов России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Уже сейчас сахалинский курорт по своим возможностям является лучшим на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.
Горнолыжный комплекс "Горный воздух", расположенный в черте Южно-Сахалинска, существует с 1960 года. Сегодня он включает 22 горнолыжные трассы разной категории сложности и 2 трассы для фри-райда общей протяженностью 42 километра на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог.
В настоящее время на территории комплекса реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления, отмечает пресс-служба.