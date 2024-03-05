"Станцию Лианозово мы в прошлом году перенесли на новое место, поближе к открытой станции метрополитена, здесь создался такой транспортно-пересадочный узел, и на этом месте решили возвести новый московский вокзал. Сегодня вторая очередь этой большой стройки в основном завершилась, и Москва получила свой 50-й вокзал на Московских центральных диаметрах. Это, конечно, хороший подарок для жителей. Я надеюсь, что он улучшит транспортную доступность четырёх районов Москвы", — сказал Собянин в ходе осмотра южного вестибюля.

Мэр отметил большой труд строителей и планировщиков совместных проектов Москвы и РЖД. "РЖД много пришлось потрудиться, чтобы сделать здесь достойный вокзал. Спасибо вам большое!", — сказал Собянин заместителю генерального директора ОАО "РЖД" Олегу Тони.

"С 2021 года приступили к строительству, без остановки движения, сделали этот замечательный новый вокзал, который отвечает всем самым современным требованиям — это и безбарьерная среда, и хорошее освещение", — сказал в свою очередь Тони.

"Так быстро все меняется в Москве, так быстро преображается и Москва, и железная дорога. Наша городская электричка — это совершенно новая услуга, комфортная среда, и это то, что нам ещё впереди и предстоит делать", — добавил он.

Станция Лианозово является частью транспортного узла, объединяющего Люблинско-Дмитровскую линию метро, МЦД-1 и маршруты наземного городского транспорта. Работы по комплексной реконструкции станции были начаты в IV квартале 2021 года и завершены в марте 2024 года, в результате чего на МЦД-1 создан ещё один московский городской вокзал площадью свыше 7 тыс. кв.м.

Южный вестибюль оборудован тремя лифтами и эскалаторами и интегрирован с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу.

Благодаря завершению строительства южного подземного вестибюля время пересадки между МЦД и наземным городским транспортом сократилось в четыре раза.

Ежедневно станцией Лианозово МЦД-1 пользуются 9 тыс. человек. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток станции вырастет на 67% и превысит 15 тыс. человек в сутки, а пассажиропоток всего транспортного узла увеличится в 1,5 раза — с 30 до 44 тыс. пассажиров в сутки.

В 2024 году будет завершено благоустройство прилегающей территории, включая реконструкцию перехватывающей парковки на 236 автомобилей и отстойно-разворотной площадки для электробусов, а также строительство дополнительных пешеходных тоннелей через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу.

В ближайших планах предусмотрено строительство торгового центра и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая расширение Дубнинской улицы.